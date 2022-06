Pubblicità

globalistIT : - darkskywriter : Travaglio si sta preparando per interpretare Lavrov in un film. Dice le stesse identiche menzogne propagandistiche.… - hiboss_hiboss : RT @Guido44895392: Perfetto stile Nazista! Bombardamento indiscriminato su edifici civili! E poi le infami menzogne di accuse ai Russi di b… - ROBERTOCERVA : RT @Guido44895392: Perfetto stile Nazista! Bombardamento indiscriminato su edifici civili! E poi le infami menzogne di accuse ai Russi di b… - Guido44895392 : Perfetto stile Nazista! Bombardamento indiscriminato su edifici civili! E poi le infami menzogne di accuse ai Russi… -

Detto da chi ha spianato città e bombardato tutto il bombardabile. La Russia avrebbe già concluso le operazioni militari in Ucraina se non si fosse preoccupata di evitare vittime civili. Lo ha ...Per sfatare lee capire dove sta la verità, basterebbe ascoltare le testimonianze dei ... E qui viene naturale fare un paragone:ha mandato all'Italia enormi aiuti in uomini e ... Le menzogne di Mosca: “Se non ci fossimo preoccupati dei civili avremmo già vinto” La Russia avrebbe già concluso le operazioni militari in Ucraina se non si fosse preoccupata di evitare vittime civili. Lo ha dichiarato la presidente del Senato russo, Valentina Matviyenko.Fintanto che Mosca diffonde menzogne Washington non avrà motivo di confronto, dice Sullivan. Antonov accusa la Casa Bianca di non rispondere alle sue note. Rapporti diplomatici peggiori che ...