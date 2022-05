Giugliano | Emanuele muore dopo incidente in via Manzoni | “Viaggiava controsenso”

(Di martedì 31 maggio 2022) Un ragazzo di 21 anniSvolazzo è morto ieri sera ain vianella zona di San Vito. Il giovane pare sia deceduto per aver colpito un paletto. Un altro ventenne checon lui è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Non è servito a nulla l’intervento del 118. Il ragazzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Incidente a Giugliano: morto Emanuele Svolazzo - Notizioso #EmanueleSvolazzo #incidenteGiuglianooggi #31maggio - occhio_notizie : Emanuele avrebbe compiuto 22 anni ad agosto ed oggi ha perso la vita. Le sue ultime ore sono immortalate sui social -

L'Occhio di Napoli

Epilogo a sorpresa: corteggiato per settimane dal Forlì,Righi ha appena detto no ai Galletti e si è accasato all'Imolese. Avrà il ruolo di ...De Sarlo e l'ex direttore sportivo del(...In pole position rimaneRighi che nella giornata di ieri ha chiuso il suo rapporto con ile che in questa settimana dovrà decidere se accettare le condizioni proposte dai ... Giugliano, grave incidente in via Manzoni: Emanuele Svolazzo muore a soli 21 anni Uno dei giovani, purtroppo, non ce l’ha fatta. Emanuele Svolazzo, 21 anni, è morto nonostante il trasporto in ambulanza in codice rosso all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove pare sia arrivato ...GIUGLIANO – Gravissimo incidente in via Manzoni: questa sera alle 19 circa due moto sono finite sull’asfalto dopo una tragica caduta. Uno dei giovani, purtroppo, non ce l’ha fatta. Emanuele Svolazzo, ...