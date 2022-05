Eni con XEV per la produzione di auto elettriche e pneumatici (Di martedì 31 maggio 2022) Momento importante per lo sviluppo delle citycar elettriche in Italia. Eni ha siglato un accordo con Xev, start - up torinese, che amplia la collaborazione dopo il lancio del car sharing elettrico ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Momento importante per lo sviluppo delle citycarin Italia. Eni ha siglato un accordo con Xev, start - up torinese, che amplia la collaborazione dopo il lancio del car sharing elettrico ...

Pubblicità

SamGibili1 : RT @EmaEuropeo: Arrivano ???????? Grave errore l'accordo sul gas con l'ENI - ANSA_Motori : Eni amplia la collaborazione con Xev per l'assemblaggio veicoli - #ANSAmotori - _Basarab : RT @EmaEuropeo: Arrivano ???????? Grave errore l'accordo sul gas con l'ENI - lamescolanza : C’è forse un altro periodo che ha visto l’Italia muoversi nel Mediterraneo e in generale nei Paesi fuori dai blocch… - FrancescoMicol6 : @giovannicodisp1 @LaVeritaWeb Certo, e tu ti fai guidare dai giornali Mediaset Mediolanum Publitalia, che non è i… -