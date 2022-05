Draghi tira le orecchie al Moscow Salvini: "Con la Russia serve trasparenza" (Di martedì 31 maggio 2022) Chiama “prove di pace” i suoi provini in giro per l’Italia alla ricerca di cialtroni, birbanti e magliari. E’ il Pippo Baudo delle mezze tacche. Stiamo parlando di Matteo Salvini e... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) Chiama “prove di pace” i suoi provini in giro per l’Italia alla ricerca di cialtroni, birbanti e magliari. E’ il Pippo Baudo delle mezze tacche. Stiamo parlando di Matteoe... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

La7tv : #lariachetira @MGMaglie: 'Matteo Salvini non è filorusso. Sono una sua amica, gli voglio bene, anche se non siamo s… - ilfoglio_it : Il premier #Draghi al vertice Ue ottiene la promessa del Price cap e risponde sul viaggio di #Salvini a Mosca: 'Con… - tempoweb : Zuffa sulle armi tra #Santoro e #Sorgi: “Il #governo espropria gli italiani dalle decisioni “ #russia #guerra… - EnricoAllevi : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni 'DRAGHI', il 'TIRA-DRITTO' e VOI dietro ad ASSECONDARLO...come TUTTI GLI 'ALTRI'!!… - Sonia28620930 : RT @La7tv: #lariachetira @MGMaglie: 'Matteo Salvini non è filorusso. Sono una sua amica, gli voglio bene, anche se non siamo stati d'accord… -