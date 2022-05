Barcellona, Tebas: “Oggi i catalani non possono ingaggiare Lewandowski per questioni finanziarie” (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente della Liga Javier Tebas, intervistato da Marca, si è espresso sul possibile approdo al Barcellona di Robert Lewandowski. “Il Barcellona non può ingaggiare Robert Lewandowski”. Esordisce così il numero uno della massima lega spagnola, spiegando i motivi con le seguenti parole: “Il Barcellona sa cosa deve fare. Conoscono perfettamente le nostre regole di controllo economico e la loro situazione finanziaria. Le regole sono lì per evitare grossi problemi economici”. Poi sempre Tebas aggiunge: “Non so se venderanno De Jong, Pedri o Pepito Perez. Ma sanno che devono vendere e avere maggiori entrate, questo è quello che devono fare. Il Barcellona ha accumulato molte perdite negli ultimi anni, alcune avrebbero potuto essere ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente della Liga Javier, intervistato da Marca, si è espresso sul possibile approdo aldi Robert. “Ilnon puòRobert”. Esordisce così il numero uno della massima lega spagnola, spiegando i motivi con le seguenti parole: “Ilsa cosa deve fare. Conoscono perfettamente le nostre regole di controllo economico e la loro situazione finanziaria. Le regole sono lì per evitare grossi problemi economici”. Poi sempreaggiunge: “Non so se venderanno De Jong, Pedri o Pepito Perez. Ma sanno che devono vendere e avere maggiori entrate, questo è quello che devono fare. Ilha accumulato molte perdite negli ultimi anni, alcune avrebbero potuto essere ...

