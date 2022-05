Allegri: "Quest'anno nessuno superiore alla Juve. Dybala? È divino" (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la fine della stagione e prima dell'inizio del mercato. Oltre che delle vacanze. È Questo, a bocce ferme, senza lo stress del pre e del post partita, il momento migliore per "estorcere" verità ai ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la fine della stagione e prima dell'inizio del mercato. Oltre che delle vacanze. Èo, a bocce ferme, senza lo stress del pre e del post partita, il momento migliore per "estorcere" verità ai ...

Pubblicità

juventustotale : ??? Allegri: 'Quest'anno è stata una piacevole sorpresa #Danilo: quando parla non è mai banale e mette davanti la sq… - sportli26181512 : Allegri: “Quest’anno nessuno superiore alla Juve. Dybala? È divino”: Il tecnico bianconero si è confessato senza fi… - ZonaBianconeri : RT @SPapasidero: Credo che se quest'anno alla #juve non riportano a casa #fagioli sia giusto chiedere per #Allegri e #Agnelli un Tso obblig… - SPapasidero : Credo che se quest'anno alla #juve non riportano a casa #fagioli sia giusto chiedere per #Allegri e #Agnelli un Tso obbligatorio. - jetlon85 : @Armchair_Gaffer @mirkonicolino @juveb123 Thomas Allegri si difende da solo,i numeri parlano,mi pare che con la Juv… -