A Severodonetsk 12mila i civili intrappolati

Pubblicità

"Sono inorridito nel vedere, la fiorente città dove avevamo il nostro quartier generale operativo, diventare l'epicentro di un altro capitolo della brutale guerra in Ucraina", ha ...Un giornalista francese è stato ucciso vicino anella regione di Lugansk in Ucraina. ... Fra gli obiettivi dello sciopero la riduzione dicattedre. 'I cambiamenti si devono fare con ...(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il Consiglio norvegese per i rifugiati ha dichiarato che fino a 12.000 civili rimangono intrappolati e bisognosi di aiuto nella città orientale di Severodonetsk, dove le truppe ...Draghi chiama Zelensky LA GIORNATA Circondata Severodonetsk, Kiev è in difficoltà MONDO Foto RUSSIA Putin 'licenza' 115 soldati MONDO Foto RUSSIA Maxi incendio in Russia IL PREMIER Draghi telefona a P ...