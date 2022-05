Zucchine in carpione | un piatto veloce e delicato

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 30 maggio 2022) Se desideri una ricetta della tradizione leggera ma sfiziosa leinfanno al caso tuo. Questo contorno estivo si sposa perfettamente con qualunque secondo. Nella ricetta qui di seguito vedrai come marinare facilmente le, secondo la tradizione piemontese, con pochissimi ingredienti. Sarà facilissimo! Tuttavia ti consiglio di preparare questoil giorno prima per poterlo gustare al meglio. Per preparare questogli ingredienti da utilizzare sono i seguenti: 50 ml di vino bianco 1 cucchiaino di erbe aromatiche a piacere 1 cipolla 500 gr diOlio di semi quanto basta 1 spicchio d’aglio 50 ml di aceto di vino bianco Attenzione: il peso degli ingredienti serve per portare a tavola una ricetta da dividere in 4 ...