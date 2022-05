Advertising

sportli26181512 : #Zaniolo e la prigione di un cliché - RomanistaDelSud : <<Chi vive di ricordi, non ha futuro. La sua mente è imprigionata nella sua stessa prigione>> #RomaFeyenoord… -

Corriere dello Sport

Dentro una festa in cui nessuno, ma proprio nessuno, per almeno due giorni si è posto il problema del limite, a farsi notare in quanto a esuberanza è stato ancora una volta lui, Nicolò. Decisivo in campo, irrefrenabile fuori, mattatore dentro e fuori. Fuori le righe Ebbene sì, ma chi le vedeva più queste righe Considerato il contesto, follia allo stato puro, ubriacatura ...... "Laaveva un IPad Tv", ha ironizzato. Gioia anche per Tiago Pinto, che al fischio finale ... Una vittoria arrivata grazie al rigore conquistato in pieno recupero da. Il numero 22 - che ... La Roma in partenza per l’Olanda. Mourinho: “Fuori di prigione” Dentro una festa in cui nessuno, ma proprio nessuno, per almeno due giorni si è posto il problema del limite, a farsi notare in quanto a esuberanza è stato ancora una volta lui, Nicolò Zaniolo. Decisi ...