Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri beccato con una donna: di chi si tratta (Di lunedì 30 maggio 2022) Chiusa definitivamente la breve parentesi della rinnovata frequentazione con la ex Ida Platano, Riccardo Guarnieri sembra aver ritrovato il sorriso con un’altra donna. Le registrazioni di questa stagione di Uomini e Donne sono ormai terminate, e la donna in questione non è una dama del parterre, quindi non l’ha conosciuta nel programma di Maria De Filippi. Ieri sera, a Bari, Riccardo è stato infatti fotografato mentre passeggiava con una bellissima ragazza mora sconosciuta al mondo della televisione. I due non si baciavano né avevano atteggiamenti in qualche modo compromettenti, ma sembravano lo stesso molto intimi, come una coppia che è agli inizi e che si sta conoscendo e frequentando. Sarà la volta buona per l’esigente Riccardo ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 30 maggio 2022) Chiusa definitivamente la breve parentesi della rinnovata frequentazione con la ex Ida Platano,sembra aver ritrovato il sorriso con un’altra. Le registrazioni di questa stagione disono ormai terminate, e lain questione non è una dama del parterre, quindi non l’ha conosciuta nel programma di Maria De Filippi. Ieri sera, a Bari,è stato infatti fotografato mentre passeggiava con una bellissima ragazza mora sconosciuta al mondo della televisione. I due non si baciavano né avevano atteggiamenti in qualche modo compromettenti, ma sembravano lo stesso molto intimi, come una coppia che è agli inizi e che si sta conoscendo e frequentando. Sarà la volta buona per l’esigente...

Advertising

lapoelkann_ : Oggi non potrò essere al #MonacoGP ma ci saranno i miei figli ??. Forza Ferrari @ScuderiaFerrari ?? forza Charles, C… - GiuseppeConteIT : È stato un momento importante, di confronto e di ascolto. Ho parlato con donne e uomini di tutte le età che ci hann… - MinisteroDifesa : #29maggio oggi è il #Peacekeepersday. Buon lavoro alle donne e agli uomini delle #ForzeArmate italiane impegnati i… - Canieuest96 : RT @Cinzietta_io: Che poi dico, gli uomini ne dicono tante sulle donne, quella ha il c#lo basso le tette piccole, se è brava o no a letto e… - clarabondesani : RT @lauraboldrini: C’è solo un modo per commentare questi dati: uno scandalo. I Tg e i dibattiti tv, costantemente monopolizzati dagli uom… -