Un progetto per salvare 15 formaggi del Sud Italia (Di lunedì 30 maggio 2022) Ragusa – I risultati del progetto “Canestrum casei”, sostenuto da Ager-Agroalimentare e ricerca, salveranno quindici formaggi del Sud-Italia a forte rischio di estinzione.Dalla ricerca la soluzione per salvare le produzioni lattiero-casearie del territorio di cinque regioni del Sud Italia grazie a qualità, sostenibilità, organizzazione dell’offerta e marketing. Il mix vincente nasce dall’idea del gruppo di ricerca del progetto Canestrum casei, che per oltre tre anni ha visto fianco a fianco ricercatori e allevatori per valorizzare quindici formaggi tipici del Sud Italia, fortemente legati ai territori di produzione, ottenuti con tecniche sostenibili e dotati di un elevato valore nutrizionale poco o nulla conosciuto e che la ricerca ha reso evidente.I ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 30 maggio 2022) Ragusa – I risultati del“Canestrum casei”, sostenuto da Ager-Agroalimentare e ricerca, salveranno quindicidel Sud-a forte rischio di estinzione.Dalla ricerca la soluzione perle produzioni lattiero-casearie del territorio di cinque regioni del Sudgrazie a qualità, sostenibilità, organizzazione dell’offerta e marketing. Il mix vincente nasce dall’idea del gruppo di ricerca delCanestrum casei, che per oltre tre anni ha visto fianco a fianco ricercatori e allevatori per valorizzare quindicitipici del Sud, fortemente legati ai territori di produzione, ottenuti con tecniche sostenibili e dotati di un elevato valore nutrizionale poco o nulla conosciuto e che la ricerca ha reso evidente.I ...

Advertising

Mov5Stelle : Abbiamo bisogno di tutti per far sentire la voce dei più deboli e riscrivere insieme il futuro. Iscriviti ora e ai… - Agenzia_Ansa : Arriva Adriaticaves, la Carta delle Grotte per un turismo consapevole. Il Parco Nazionale della Maiella capofila di… - reportrai3 : C'era una connessione stretta tra un progetto politico iniziale, la Lega Meridionale, che doveva agire di concerto… - mircomoreschi : RT @angelpagliara: Cazzola sappi che la UIL è stato il primo sindacato a inviare aiuti ai sindacati ucraini;ha inaugurato a Varsavia un rif… - tusciatimes : Digital freelancing, un progetto Unitus per il potenziamento delle competenze digitali - -