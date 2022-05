Sicilia: Calenda a Letta, 'noi aperti a confronto su cose da fare, ma le puoi fare con M5S?' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Siamo sempre aperti a confronti costruttivi Enrico Letta, ma a partire dalle cose da fare. La Sicilia ha bisogno dì termovalorizzatori e bioraffinerie; infrastrutture e manifattura; capacità di usare fondi del Pnrr e partecipate efficienti. puoi fare tutto ciò con i 5S?". Così Carlo Calenda risponde via twitter a Enrico Letta che parla di 'confronto costruttivo' con Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Siamo semprea confronti costruttivi Enrico, ma a partire dalleda. Laha bisogno dì termovalorizzatori e bioraffinerie; infrastrutture e manifattura; capacità di usare fondi del Pnrr e partecipate efficienti.tutto ciò con i 5S?". Così Carlorisponde via twitter a Enricoche parla di 'costruttivo' con Azione.

