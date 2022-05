Sedotta e Sclerata, tanti artisti sul palco contro i pregiudizi (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, ci sarà in Sala Umberto l’evento Sedotta e Sclerata show, uno spettacolo con musicisti, attori, giornalisti ed ospiti di fama internazionale che trae ispirazione dal romanzo autobiografico “Sedotta e Sclerata” della scrittrice Ileana Speziale, colpita da questa patologia alla giovane età di vent’anni. Lo spettacolo sarà arricchito da testimonianze di chi la malattia la tratta o la vive quotidianamente. La manifestazione è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Libera Civitas col Patrocinio di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). L’obiettivo è realizzare una campagna di sensibilizzazione sociale contro la discriminazione e i pregiudizi legati alla disabilità. Alla serata, presentata ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, ci sarà in Sala Umberto l’eventoshow, uno spettacolo con musicisti, attori, giornalisti ed ospiti di fama internazionale che trae ispirazione dal romanzo autobiografico “” della scrittrice Ileana Speziale, colpita da questa patologia alla giovane età di vent’anni. Lo spettacolo sarà arricchito da testimonianze di chi la malattia la tratta o la vive quotidianamente. La manifestazione è promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Libera Civitas col Patrocinio di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). L’obiettivo è realizzare una campagna di sensibilizzazione socialela discriminazione e ilegati alla disabilità. Alla serata, presentata ...

Advertising

MagTua : #StaseraaRoma #Teatro #SedottaeSclerata, tanti artisti sul palco contro i pregiudizi - ippokiro : RT @PutzoKiro: SEDOTTA E SCLERATA SHOW #evento in occasione della #GiornataMondialedellaSclerosiMultipla #Teatro @SalaUmberto #Roma il 30/0… - PutzoKiro : SEDOTTA E SCLERATA SHOW #evento in occasione della #GiornataMondialedellaSclerosiMultipla #Teatro @SalaUmberto… - SilvSottile : #Teatro - Il 30 maggio alla @SalaUmberto #SedottaESclerataShow in occasione della Giornata Mondiale della… - PaeseRoma : Sedotta e sclerata show -