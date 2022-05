Sciopero della scuola: “No al taglio di 9600 cattedre, il DL 36 va cambiato” (Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi scendono in piazza docenti di tutta Italia per un sit in contro le novità introdotte dal Governo con il Decreto Legge 36/22. Molte scuole rimarranno chiuse o aperte per poche ore per l’assenza di docenti e personale. Parliamo del primo Sciopero della scuola unitario dal 2015 Nonostante mancano pochi giorni alla fine dell’anno scolastico, oggi scendono in piazza docenti di tutta Italia per un sit in contro le novità introdotte dal Governo con il Decreto Legge 36/22. Parliamo del primo Sciopero unitario del settore dal 2015: sindacati compatti contro i cambiamenti previsti sul tema della formazione, reclutamento, salario e carriera. L’appuntamento è previsto alle 10.30 a Piazza SS. Apostoli e con qualche polemica preventiva, non essendo stata concessa dalla Questura Piazza Montecitorio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Oggi scendono in piazza docenti di tutta Italia per un sit in contro le novità introdotte dal Governo con il Decreto Legge 36/22. Molte scuole rimarranno chiuse o aperte per poche ore per l’assenza di docenti e personale. Parliamo del primounitario dal 2015 Nonostante mancano pochi giorni alla fine dell’anno scolastico, oggi scendono in piazza docenti di tutta Italia per un sit in contro le novità introdotte dal Governo con il Decreto Legge 36/22. Parliamo del primounitario del settore dal 2015: sindacati compatti contro i cambiamenti previsti sul temaformazione, reclutamento, salario e carriera. L’appuntamento è previsto alle 10.30 a Piazza SS. Apostoli e con qualche polemica preventiva, non essendo stata concessa dalla Questura Piazza Montecitorio, ...

Agenzia_Ansa : Oggi sciopero nazionale della scuola, i docenti scendono in piazza. Si prevede un'alta partecipazione alla manifest… - StefanoFassina : Domani 30/5, sciopero scuola. È sacrosanto perché anche il Governo Draghi continua l’aziendalizzazione della scuola… - alaskaHQ : Così a mezzanotte ho cominciato il mio turno nella staffetta di digiuno con amici e compagni per @alaa. È una picco… - AgenziaH : RT @EPalazzotto: A mezzanotte ho iniziato il mio digiuno in solidarietà con @alaa giunto al 59º giorno di sciopero della fame. 24 ore per… - repubblica : Sciopero della scuola. Sindacati in piazza a Roma. Il ministro Bianchi: 'E' un momento delicato' -