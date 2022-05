Romagnoli Lazio, nuovo incontro in programma: settimana decisiva (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero programmato un nuovo incontro con gli agenti di Romagnoli, si entra nella settimana decisiva Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il trasferimento di Alessio Romagnoli alla Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club biancoceleste avrebbe fissato un incontro in questa settimana tra le parti per cercare di giungere ad un’intesa. Tra domanda e offerta ballano circa 500mila euro. Lotito è arrivato a mettere sul piatto un quinquennale da 2.5 milioni a stagione più bonus, il centrale ne chiede 3 più bonus. Serve uno sforzo per evitare anche un eventuale rilancio del Milan a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato: i biancocelesti avrebberoto uncon gli agenti di, si entra nellaQuesta potrebbe essere laper il trasferimento di Alessioalla. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club biancoceleste avrebbe fissato unin questatra le parti per cercare di giungere ad un’intesa. Tra domanda e offerta ballano circa 500mila euro. Lotito è arrivato a mettere sul piatto un quinquennale da 2.5 milioni a stagione più bonus, il centrale ne chiede 3 più bonus. Serve uno sforzo per evitare anche un eventuale rilancio del Milan a ...

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - AlfredoPedulla : #Lazio: #Patric ?, #Romagnoli ??, altri contatti per #Carnesecchi oggi prima scelta per la porta. E il contratto di… - Aquila6811 : RT @LazioNews_24: Mercato #Lazio, previsto un summit con #Romagnoli per provare a chiudere - LazioNews_24 : Mercato #Lazio, previsto un summit con #Romagnoli per provare a chiudere - giovannicoviel1 : RT @InsiderLazio: #Romagnoli firmerà un contratto quinquennale da 2.7 + 500mila di bonus. La #Lazio lo aspetta nei prossimi giorni a Formel… -