Riforma catasto | arrivano gli 007 del Fisco I controlli

Con la Riforma del catasto, il Fisco muove le proprie perdine sulle cosiddette case fantasma e sugli immobili sconosciuti alle casse dello Stato. In ballo c'è una cifra che puà arrivare ai 2 milioni di euro. Una buona parte dei proprietari degli immobili fantasma ha già regolarizzato e sanato la posizione con il catasto nell'ultimo decennio, ma l'ultima edizione disponibile delle statistiche catastali (2021) delle Entrate ha calcolato ancora 1,2 milioni di immobili fantasma. Le case fantasma Sono tutti gli edifici, o relative porzioni, non risultanti al registro del catasto sono comunemente indicati con l'espressione "case fantasma". Si tratta di unità immobiliari non dichiarate, cioè costruite senza alcuna autorizzazione per evitare che vengano accatastate. I fenomeni legati a una tale condotta sono ...

