Parigi: Sinner ci prova ma è costretto al ritiro contro Rublev (Di lunedì 30 maggio 2022) Negli ottavi sulla terra Parigina l'altoatesino, undicesima testa di serie ed ultimo italiano rimasto in corsa nel singolare maschile, all'inizio del terzo set lascia via libera al russo, settimo favorito del seeding, per il problema al ginocchio sinistro

