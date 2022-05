Omicidio di Melzo, parla il legale dell’assassina: “E’ completamente…” – VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) Per la prima volta parla il legale della donna considerata la killer di Lucia Cipriani, l’anziana ritrovata fatta a pezzi nella vasca a Melzo. Continuano le indagini sull’assassinio dell’84enne Lucia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 30 maggio 2022) Per la prima voltaildella donna considerata la killer di Lucia Cipriani, l’anziana ritrovata fatta a pezzi nella vasca a. Continuano le indagini sull’assassinio dell’84enne Lucia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitinterno : Melzo, anziana uccisa e fatta a pezzi: la figlia resta in carcere per omicidio - infoitinterno : Omicidio di Melzo, Rosa Fabbiano resta in carcere. Il gip: la donna che ha ucciso e fatto a pezzi la madre 'n… - infoitinterno : Omicidio di Melzo, il marito di Rosa: 'Da mesi non parlava più della madre' - infoitinterno : Milano: omicidio Melzo, figlio e marito arrestata 'ci disse che da marzo era in rsa' - Giorno_Milano : Omicidio di Melzo, il marito di Rosa: 'Da mesi non parlava più della madre' -