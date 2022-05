Olimpia Milano-Dinamo Sassari oggi | orario gara-2 | canale tv | streaming | programma semifinale Playoff basket 2022

(Di lunedì 30 maggio 2022) Nuovo appuntamento al Forum d’Assago per-2nelle semifinali deidella serie A di. Tornano in scena l’e ladopo la vittoria dei ragazzi di Ettore Messina sabatosera. Serie, dunque, sull’1-0 e ora i lombardi puntano a confermare il fattore campo prima di volare in Sardegna. In-1si è imposta 88-71 in un match dai due volti. Primo tempo equilibrato, conche mette la testa avanti nel primo quarto, poiallunga, ma Stefano Gentile e compagni rispondono e restano in scia. Ma quando, a inizio ripresa, toccano il -1, il match cambia volto. Rodriguez e compagni cambiano marcia in difesa, ...

IlCavour : @twothovsandone Mi soffri, e soffri la gloriosa Olimpia Milano - dinamo_sassari : ?Meno di 2??4?? ore a gara 2?? delle semifinali playoff Scudetto @legabasketa tra Milano e Dinamo con i ragazzi di… - Urginea : RT @dinamo_sassari: ????La Dinamo si prepara a gara 2 delle semifinali playoff Scudetto LBA contro Olimpia Milano ?????I ragazzi di coach… - SiccardiCarlo : RT @LucaNardo97: Playoff LBA SF - Olimpia Milano probabile roster vs Dinamo Sassari (-1): ? Hall, Grant, Ricci, Bentil, Hines, Baldasso, Sh… - dinamo_sassari : ????La Dinamo si prepara a gara 2 delle semifinali playoff Scudetto LBA contro Olimpia Milano ?????I ragazzi di co… -

Nuovo appuntamento al Forum d'Assago per gara-2 oggi nelle semifinali dei playoff 2022 della serie A di basket. Tornano in scena l'Olimpia Milano e la Dinamo Sassari dopo la vittoria dei ragazzi di Et ...Conquistata Gara 1 con 17 punti di scarto, ma un vantaggio che ha raggiunto anche i 23 punti, l'Olimpia tenterà di ripetersi nel ...