Normalizziamo la foto social di Briatore con le ex Gregoraci, Campbell e Klum (Di lunedì 30 maggio 2022) Al Gran Premio di Monaco, Flavio Briatore ha riunito le tre donne più importanti della sua vita per uno scatto tenero e memorabile, che però ha suscitato una forte reazione del web e dei suoi fan. È da piccole cose come questa che traspare la retrograda visione della fine di un amore e del rapporto tra ex, specialmente di un uomo. Vi raccomandiamo... Tale madre, tale figlia: Leni, la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore Leni Klum, figlia diciaottenne di Heidi Klum e Flavio Briatore, che ha già debuttato come modella assieme alla mamma e sostiene che per lei calcar... Si sono riunite a Montecarlo, nel box della Formula 1: così, Elisabetta Gregoraci, Heidi ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 30 maggio 2022) Al Gran Premio di Monaco, Flavioha riunito le tre donne più importanti della sua vita per uno scatto tenero e memorabile, che però ha suscitato una forte reazione del web e dei suoi fan. È da piccole cose come questa che traspare la retrograda visione della fine di un amore e del rapporto tra ex, specialmente di un uomo. Vi raccomandiamo... Tale madre, tale figlia: Leni, la figlia di Heidie FlavioLeni, figlia diciaottenne di Heidie Flavio, che ha già debuttato come modella assieme alla mamma e sostiene che per lei calcar... Si sono riunite a Montecarlo, nel box della Formula 1: così, Elisabetta, Heidi ...

