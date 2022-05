"Nessun missile a lungo raggio". Biden fa la colomba. Cosa dicono a Mosca (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli Stati Uniti non riforniranno l'Ucraina con sistemi missilistici che permettano di colpire il territorio russo. Lo ha detto il presidente Joe Biden, secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, riferendosi alle recenti notizie sul prossimo invio a Kiev di missili a lungo raggio da parte dell'amministrazione Usa. «Non invieremo in Ucraina sistemi missilistici che possono colpire all'interno del territorio della Russia». Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitri Medvedev, ha definito «ragionevole» che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si rifiuti di fornire all'Ucraina sistemi missilistici in grado di sferrare attacchi contro il territorio della Russia. «Biden ha detto che gli Stati Uniti non forniranno all'Ucraina sistemi missilistici in ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli Stati Uniti non riforniranno l'Ucraina con sistemi missilistici che permettano di colpire il territorio russo. Lo ha detto il presidente Joe, secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, riferendosi alle recenti notizie sul prossimo invio a Kiev di missili ada parte dell'amministrazione Usa. «Non invieremo in Ucraina sistemi missilistici che possono colpire all'interno del territorio della Russia». Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitri Medvedev, ha definito «ragionevole» che il presidente degli Stati Uniti, Joe, si rifiuti di fornire all'Ucraina sistemi missilistici in grado di sferrare attacchi contro il territorio della Russia. «ha detto che gli Stati Uniti non forniranno all'Ucraina sistemi missilistici in ...

