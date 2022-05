Milan, spettacolo in Cina: festa scudetto con 155 droni | VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) Il MilanQuan Shenzhen fans club" ha organizzato una festa scudetto con i fiocchi, facendo volare 155 droni a comporre frasi significative. Dal solito 'Pioli is on fire' a 'Grazie Paolo': ecco il VIDEO dei festeggiamenti Leggi su pianetamilan (Di lunedì 30 maggio 2022) IlQuan Shenzhen fans club" ha organizzato unacon i fiocchi, facendo volare 155a comporre frasi significative. Dal solito 'Pioli is on fire' a 'Grazie Paolo': ecco ildei festeggiamenti

