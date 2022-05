Messi | “Italia sarebbe stata favorita ai Mondiali”

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’è campione d’Europa, se si fosse qualificata per i”. Parola di Leo. L’, però, ainon ci sarà. Gli azzurri devono consolarsi con la supersfida contro l’Argentina in programma l’1 giugno a Wembley. “Sarà una partita ufficiale, ci sarà in palio una coppa e vogliamo vincerla come vorranno vincerla anche loro. Sono i campioni d’Europa, se si fossero qualificati per iro stati i favoriti. Sono stati sfortunati, potevano qualificarsi già nel girone e alla fine, per episodi, sono rimasti fuori dal Mondiale. Sicuramente l’una delle candidate alla vittoria, nessuno ...

"L'è campione d'Europa, se si fosse qualificata per i Mondiali sarebbe stata favorita". Parola di Leo. L', però, ai Mondiali non ci sarà. Gli azzurri devono consolarsi con la supersfida contro l'Argentina in programma l'1 giugno a Wembley. "Sarà una partita ufficiale, ci sarà in palio una ...ROMA - L'che sfideràè fatta. In attesa di conoscere l'undici di partenza della Nazionale che giocherà mercoledì a Wembley la finalissima contro l'Argentina tra i campioni d'Europa e quelli del ...Roberto Mancini ha ufficializzato in serata la lista dei convocati per la 'Finalissima', il match che vedrà l'Italia campione d'Europa opposta all'Argentina campione del Sudamerica, mercoledì 1 giugno ...