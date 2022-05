La Federico II torna in piazza con un concerto per festeggiare i suoi 798 anni: due giorni di eventi (Di lunedì 30 maggio 2022) La Federico II torna in piazza per festeggiare i suoi 798 anni. L’Orchestra di piazza Vittorio suonerà tra il mare e il Maschio Angioino: un messaggio di pace, interculturale e di attualità al culmine di una due giorni di iniziative che prevedono anche la premiazione di laureati illustri e di studenti meritevoli. È stata presentata stamattina nella sala del Consiglio del Rettorato l’edizione 2022 di ‘Buon Compleanno Federico’, la manifestazione che l’Università degli Studi di Napoli Federico II organizza annualmente per celebrare l’anniversario della sua fondazione che risale al 5 giugno del 1224. Memoria dell’atto fondativo è la Lettera che Federico II di Svevia dettò a Siracusa di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022) LaIIinper798. L’Orchestra diVittorio suonerà tra il mare e il Maschio Angioino: un messaggio di pace, interculturale e di attualità al culmine di una duedi iniziative che prevedono anche la premiazione di laureati illustri e di studenti meritevoli. È stata presentata stamattina nella sala del Consiglio del Rettorato l’edizione 2022 di ‘Buon Compleanno’, la manifestazione che l’Università degli Studi di NapoliII organizza annualmente per celebrare l’versario della sua fondazione che risale al 5 giugno del 1224. Memoria dell’atto fondativo è la Lettera cheII di Svevia dettò a Siracusa di ...

