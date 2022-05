Inter Bellanova, i nerazzurri mettono sul piatto una contropartita (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Inter vuole far sul serio per arrivare a Bellanova: le cifre richieste dal Cagliari sono elevate, ma Agoumé potrebbe essere una contropartita utile da inserire L’Inter vuole un esterno giovane da inserire nella batteria a disposizione di Inzaghi. L’ultimo nome uscito è quella di Raul Bellanova del Cagliari. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, l’esterno rossoblù è stata una delle note liete del Cagliari nonostante la retrocessione. La sua valutazione è di 10-12 milioni, ma l’Inter vorrebbe inserire Agoumé come contropartita per abbassare le richieste. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) L’vuole far sul serio per arrivare a: le cifre richieste dal Cagliari sono elevate, ma Agoumé potrebbe essere unautile da inserire L’vuole un esterno giovane da inserire nella batteria a disposizione di Inzaghi. L’ultimo nome uscito è quella di Rauldel Cagliari. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, l’esterno rossoblù è stata una delle note liete del Cagliari nonostante la retrocessione. La sua valutazione è di 10-12 milioni, ma l’vorrebbe inserire Agoumé comeper abbassare le richieste. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

