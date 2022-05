Golf: Edoardo Molinari vicecapitano dell’Europa in Ryder Cup 2023 (Di lunedì 30 maggio 2022) Pochi minuti fa, all’interno della conferenza stampa del team europeo di Ryder Cup 2023 di scena al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena fuori Roma, è arrivata la prima notizia di rilievo: Edoardo Molinari sarà il secondo vicecapitano continentale per il 2023. Per il fratello di Francesco si tratta di un ritorno nell’ambiente della competizione Europa-USA, dal momento che aveva già fatto parte della squadra europea nel 2010, a Celtic Manor, in un’edizione che terminò di lunedì e che vide l’Europa vincitrice in un’autentica sfida all’ultimo respiro. Henrik Stenson (Svezia) e Thomas Bjorn (Danimarca) sono rispettivamente il capitano e il primo dei due vicecapitani già annunciati in precedenza, mentre “Dodo” ha fatto ingresso nella sala ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Pochi minuti fa, all’interno della conferenza stampa del team europeo diCupdi scena al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio, appena fuori Roma, è arrivata la prima notizia di rilievo:sarà il secondocontinentale per il. Per il fratello di Francesco si tratta di un ritorno nell’ambiente della competizione Europa-USA, dal momento che aveva già fatto parte della squadra europea nel 2010, a Celtic Manor, in un’edizione che terminò di lunedì e che vide l’Europa vincitrice in un’autentica sfida all’ultimo respiro. Henrik Stenson (Svezia) e Thomas Bjorn (Danimarca) sono rispettivamente il capitano e il primo dei due vicecapitani già annunciati in precedenza, mentre “Dodo” ha fatto ingresso nella sala ...

