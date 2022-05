Don Matteo 14, dopo Terence Hill anche lei lascia: la notizia allarma i fan (Di lunedì 30 maggio 2022) Una delle protagoniste della serie tv potrebbe non essere più presente nelle prossime puntate di Don Matteo 14. Scopriamo di chi si tratta. Un’amata attrice, a quanto pare, potrebbe dire addio alla serie di Rai Uno. don-Matteo-2805022-AltranotiziaSecondo le indiscrezioni diffuse in questi giorni nella prossima stagione della serie tv, Don Matteo 14, dovremo fare a meno di una delle più amate interpreti della fiction. Don Matteo 14, l’attrice non sarà più nel cast dopo vent’anni il protagonista di una delle serie tv più amate e più longeve della televisione italiana ha lasciato la fiction. Come certamente avrete intuito parliamo di Terence Hill, che ha rivestito per tantissimo tempo il ruolo del parroco Don ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) Una delle protagoniste della serie tv potrebbe non essere più presente nelle prossime puntate di Don14. Scopriamo di chi si tratta. Un’amata attrice, a quanto pare, potrebbe dire addio alla serie di Rai Uno. don--2805022-AltraSecondo le indiscrezioni diffuse in questi giorni nella prossima stagione della serie tv, Don14, dovremo fare a meno di una delle più amate interpreti della fiction. Don14, l’attrice non sarà più nel castvent’anni il protagonista di una delle serie tv più amate e più longeve della televisione italiana hato la fiction. Come certamente avrete intuito parliamo di, che ha rivestito per tantissimo tempo il ruolo del parroco Don ...

Advertising

fraversion : chiusura col botto per Don Matteo 13: 6.186.000 e il 34.3% di share. Al netto della “staffetta” Hill-Bova, va detto… - _Valealizzi_ : RT @fioridizuccaa: immaginate perdere il telefono in disco e scoprire che lo ha ritrovato Federico di Don Matteo - Tea__38 : RT @gloriasays_: Don Matteo scende dalla bici in corsa a 80 anni io a 26 mi alzo dal divano e dico oplà #DonMatteo13 - LEBBY4EVER : RT @martina63660998: Autori di @DonMatteoRai non deludetemi in don Matteo 14 facciamo che Anna e Marco vivono la loro storia felicemente e… - DarioViPu64 : @Djnc78 Mentre gli altri 19 sono dei Don Matteo del calcio? Sveeeeeeeglia -