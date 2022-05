Calcutta accusato dal cantante Francesco De Leo | “Mi ha aggredito con un pugno | sono sconvolto”

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Stanotte verso l’orario di chiusura dell’ultima serata del Miami Feststatosenza senso alcuno da Edoardo D’Erme in arteche mi ha tirato unin faccia facendomi sanguinare il naso”. Queste le parole all’inizio del post delDe Leo. Parole che hanno scioccato i fan dei due, soprattutto quelli diche, da tempo, non si faceva più sentire. Leggi anche: Le Iene: Belen non condurrà più il programma. Al suo posto una figlia d’arte Cos’è successo Da quanto emerge sul web, sembra che, senza motivo e all’improvviso, abbia tirato unin pieno viso a un suo collega. I fattistati riportati dalla ‘vittima dell’aggressione‘ che ha raccontato tutto con una ...

Parole del cantautore Francesco De Leo che in una storia su Instagram hail collega Edoardo D'Erme, in artedi averlo aggredito ieri al MiAmi di Milano . L'accusa in una storia ...Si chiama Francesco De Leo l'artista che, nel 2022, hapubblicamentedi averlo aggredito. Una denuncia sui social che ha contribuito ad alimentare la curiosità del pubblico sul suo ...“Stanotte verso l’orario di chiusura dell’ultima serata del Miami Fest sono stato aggredito senza senso alcuno da Edoardo D’Erme in arte Calcutta che mi ha tirato un pugno in faccia facendomi ...LATINA – Il cantautore di Latina Calcutta è stato accusato di aver assestato un pugno in pieno volto, oltretutto senza alcun motivo, al cantautore Francesco De Leo che, ripresosi, lo ha scritto in un ...