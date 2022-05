Avete visto le partite su questo canale? Siete fregati: scattano multe da 2.500 a 25.000 euro, chi deve pagare (Di lunedì 30 maggio 2022) L'ultima partita del campionato di Serie A e la finale della Conference League di fatto sono state una vera e propria trappola per migliaia di appassionati dello sport in tv. Infatti una "trappola" organizzata dalla Guardia di Finanza ha smascherato gli utenti che hanno provato a vedere le partire in modo illegale tramite Iptv. In primo luogo, come ricorda ilCorriere, le fiamme gialle hanno posto sotto sequestro Stream Creed, la piattaforma che utilizzando rivenditori e gestori diffondeva online le partite trasmesse sul piccolo schermo. I militari però sono andati oltre. Si sono letteralmente spacciati per pirati e hanno atteso che gli utenti si collegassero. Ed è qui che è scattato il vero e proprio tranello. A chi tentava di connettersi appariva una scritta chiara in cui la Guardia di Finanza avvisava l'utente che il sito era sotto sequestro e che erano stati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) L'ultima partita del campionato di Serie A e la finale della Conference League di fatto sono state una vera e propria trappola per migliaia di appassionati dello sport in tv. Infatti una "trappola" organizzata dalla Guardia di Finanza ha smascherato gli utenti che hanno provato a vedere le partire in modo illegale tramite Iptv. In primo luogo, come ricorda ilCorriere, le fiamme gialle hanno posto sotto sequestro Stream Creed, la piattaforma che utilizzando rivenditori e gestori diffondeva online letrasmesse sul piccolo schermo. I militari però sono andati oltre. Si sono letteralmente spacciati per pirati e hanno atteso che gli utenti si collegassero. Ed è qui che è scattato il vero e proprio tranello. A chi tentava di connettersi appariva una scritta chiara in cui la Guardia di Finanza avvisava l'utente che il sito era sotto sequestro e che erano stati ...

