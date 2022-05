Atalanta, Demiral: “Allenamento molto pesante e veloce, più difficile di quello della Juventus” (Di lunedì 30 maggio 2022) Atalanta Demiral – Merih Demiral, difensore della Juventus, in prestito all’Atalnta, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Fanatik, parlando degli allenamenti che si svolgono a Bergamo. Ecco quanto affermato. “Hanno un vivaio molto famoso, ogni volta che posso guardo le partite della Primavera. Giovani talenti come Bastoni, Musa Barrow, Franck Kessie e Dejan Kulusevski sono tutti cresciuti a Zingonia. Gli allenamenti dell’Atalanta? L’Allenamento dell’Atalanta è molto pesante e veloce. Posso dire che è stato più difficile dell’Allenamento della Juventus. In alcuni allenamenti, la distanza ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 30 maggio 2022)– Merih, difensore, in prestito all’Atalnta, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Fanatik, parlando degli allenamenti che si svolgono a Bergamo. Ecco quanto affermato. “Hanno un vivaiofamoso, ogni volta che posso guardo le partitePrimavera. Giovani talenti come Bastoni, Musa Barrow, Franck Kessie e Dejan Kulusevski sono tutti cresciuti a Zingonia. Gli allenamenti dell’? L’dell’. Posso dire che è stato piùdell’. In alcuni allenamenti, la distanza ...

