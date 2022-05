Anticipazioni Tempesta d’Amore | Erik scappa ma è costretto a tornare | il protagonista sta morendo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Una settimana ricca di colpi di scena per i telespettatori diche assisteranno a qualcosa di pazzesco: tutte leLa soap opera tedesca procede a gonfie vele tenendo i suoi telespettatori col fiato sospeso di puntata in puntata. Questa sarà una settimana molto particolare per gli affezionati che assisteranno ad una brutta L'articolo proviene da Inews24.it.

puntate tedesche di Tempesta d'amore: l'ultimo atto di ARIANE Il regno di terrore di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta per finire! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore ... Tempesta d'Amore. Tempesta d'amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e ...