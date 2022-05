Alloggi Capodimonte | sindacati soddisfatti ma resta il nodo depuratore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Pare prossima a giungere in porto la faticosa navigazione di una delle vicende di edilizia economica e popolare che più volte ha occupato le vicende politiche. Al Sunia, in via Iandoli, si è svolta una oggi una conferenza stampa deidegli inquilini per i 52 (32 di nuova costruzione e 20 sottotetti)diche dovrebbero essere consegnati entro il prossimo mese di luglio. Sulla vicenda sono intervenuti Stefano Iovini – Sicet Benevento, Paolo Iorio – Sunia Benevento, Pasquale Basile – Usb Asia. Erano presenti anche alcuni possibili futuri inquilini di questi. I dindacati si dicono tranquilli anche rispetto alle possibili occupazioni abusive, pericolo sempre attuale. “Dopo un anno finalmente siamo arrivati ad un punto decisivo – ha dichiarato ...