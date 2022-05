Stragi del ’92 | Fava | “In 30 anni non ho mai sentito un capo dello Stato chiedere verità ai nostri servizi di intelligence”

Advertising

chetempochefa : A 30 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, questa domenica a #CTCF avremo con noi #FiammettaBorsellino, figli… - reportrai3 : Scrive il leader di avanguardia nazionale: 'Molti giornalisti sono nostri amici, sappiamo dove bussare per far pass… - reportrai3 : -Questa fonte tra le due stragi del 1992 le dice che si svolgerà un summit di mafia -Provenzano, Messina Denaro, Ba… - ilfattovideo : Stragi del ’92, Fava: “In 30 anni non ho mai sentito un capo dello Stato chiedere verità ai nostri servizi di intel… - AngutiIcicid : @monikindaaaa @ELuttwak Infatti????Pensasse alla Democratica America rimasta con leggi di 200 anni fa dove sono ancor… -

RaiNews

... che si è rivolta ai fedeli in lutto presso la Mount Olive Baptist Church di Buffalo su insistenzareverendo Al Sharpton , ha detto che questo è un momento in cui "tutte le brave persone" devono ...... con una tendenza in aumento71% rispetto ai p recedenti due anni'. 'L 'Abruzzo non può essere ... 'Proprio nel 2022 , in cui ricorre il trentennale delledi Capaci e via D'Amelio, l a ... Kamala Harris a Buffalo per i funerali di una vittima della strage: "In Usa c'è un'epidemia di odio" Sono morte ventidue persone, diciannove erano bambini, tre gli adulti, compreso l’attentatore diciottenne Salvador Ramos, studente delle superiori nello stesso complesso. Nulla di quello che i democra ...Un pazzo con due fucili d’assalto in una scuola elementare, ed è subito strage. (La Gazzetta del Mezzogiorno) Molti sondaggi confermano che la maggioranza degli americani, compresa la maggioranza dei ...