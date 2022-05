"Salvini a Mosca? Inutile, ma..:". Luttwak tombale: il vero disastro è di Di Maio (Di domenica 29 maggio 2022) "Sarebbe Inutile e non plausibile". Edward Luttwak commenta così, con l'agenzia Adnkronos, l'ipotesi di una missione di Matteo Salvini a Mosca per cercare di mediare un cessate un fuoco in Ucraina. "E' impossibile per una persona, neanche Draghi è sufficiente, ci dovrebbero essere tre Paesi europei insieme, pensa un po' se Salvini possa essere sufficiente, anche se ogni membro del suo partito lo dovesse accompagnare, e si sa che non tutti sono d'accordo, non conterebbe", aggiunge il politologo americano, sempre molto attento alle vicende politiche italiane. "Lui ha avuto rapporti precedenti con Putin - aggiunge l'analista e politologo americano, parlando ancora del leader della Lega - ma non lo condanno perché dobbiamo ricordarci che tutti hanno avuto rapporti con Putin perché non era il Putin di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) "Sarebbee non plausibile". Edwardcommenta così, con l'agenzia Adnkronos, l'ipotesi di una missione di Matteoper cercare di mediare un cessate un fuoco in Ucraina. "E' impossibile per una persona, neanche Draghi è sufficiente, ci dovrebbero essere tre Paesi europei insieme, pensa un po' sepossa essere sufficiente, anche se ogni membro del suo partito lo dovesse accompagnare, e si sa che non tutti sono d'accordo, non conterebbe", aggiunge il politologo americano, sempre molto attento alle vicende politiche italiane. "Lui ha avuto rapporti precedenti con Putin - aggiunge l'analista e politologo americano, parlando ancora del leader della Lega - ma non lo condanno perché dobbiamo ricordarci che tutti hanno avuto rapporti con Putin perché non era il Putin di ...

