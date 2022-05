Riforma reclutamento docenti, concorsi con cadenza biennale, due prove (scritto e orale) con test a risposta chiusa. TESTO EMENDAMENTO LEGA (Di domenica 29 maggio 2022) Anche la LEGA, altro partito di maggioranza, propone modifiche al decreto legge che prevede la Riforma del reclutamento docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 maggio 2022) Anche la, altro partito di maggioranza, propone modifiche al decreto legge che prevede ladel. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, concorsi con cadenza biennale, due prove (scritto e orale) con test a risposta chiusa… - ProDocente : Riforma reclutamento docenti, “fase transitoria anche per gli insegnanti con 24 CFU e scatti di anzianità anticipat… - ProDocente : Riforma reclutamento docenti, tre diversi livelli per gli insegnanti: iniziale, ordinario ed esperto con diverso ri… - ProDocente : Riforma reclutamento, prevedere concorso straordinario per i docenti di religione. TESTO EMENDAMENTO PD - cavalierebianc5 : RT @mariopittoni: Riforma reclutamento docenti, stavolta il Parlamento troverà spazio? -