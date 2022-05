Advertising

QuiNewsPisa : Pisa, il sogno della serie A sfuma sul più bello - FirenzePost : Pisa: sfuma la serie a per i nerazzurri, battuti (4-3) dal Monza dopo i tempi supplementari - VTrend_it : Il Pisa non riesce nell’impresa, sfuma la Serie A - infoitinterno : Il Roma: 'Benevento battuto a Pisa. Sfuma il ritorno in Serie A'. -

Firenze Post

... NICOLAS SI OPPONE A BARBERIS Al quarto d'ora del secondo tempo ilè sempre in vantaggio sul Monza per 2 a 1 . A inizio ripresa Sibilli punta Marrone ma si trascina il pallone sul fondo,...In contropiede Nagy manca un appoggio semplice per Puscas euna grande chance. Il Benevento ... Nei cinque minuti di recupero ilcongela la gara e vola in finale dove incontrerà la vincente ... Pisa: sfuma la serie A per i nerazzurri, battuti (4-3) ai playoff dal Monza dopo i tempi supplementari PISA – Sfuma proprio all’ultimo tuffo il sogno della serie A per il Pisa, battuto dal Monza nel ritorno dei playoff dopo i tempi supplementari. il Pisa era andato in vantaggio segnando due gol dopo 9 ...PISA. Una girandola di emozioni. Prima delle lacrime per il sogno che sfuma. Ma anche gli applausi per un Pisa che ha dato l’anima. In Serie A ci va il Monza, che sbanca l’Arena dopo i ...