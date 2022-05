Pioli: «Ibra sta meglio. Si è operato per continuare a giocare. Spero che resti, ha ancora tanto da dare» (Di domenica 29 maggio 2022) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Che tempo che fa, programma di Rai3 condotto da Fabio Fazio. Di seguito il resoconto delle sue parole pubblicato da MilanNews.it. Pioli ha commentato la vittoria del Real Madrid nella finale di Champions League contro il Liverpool. “Carlo è una leggenda. La sua capacità di entrare nella testa e nel cuore dei calciatori è incredibile. Complimenti ad Ancelotti!”. Come ha fatto ad entrare nel cuore di tutti? “L’esperienza più gratificante al Milan è che i tifosi mi hanno accettato per quello che sono. Io metto tutto me stesso in quel che faccio e l’amore dei tifosi mi ha riempito di amore e di gioia”. Quale è stato il momento più difficile della stagione? “La sconfitta nel derby di Coppa Italia: volevamo andare avanti nella competizione e avevamo poi la Lazio. Il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) L’allenatore del Milan, Stefano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Che tempo che fa, programma di Rai3 condotto da Fabio Fazio. Di seguito il resoconto delle sue parole pubblicato da MilanNews.it.ha commentato la vittoria del Real Madrid nella finale di Champions League contro il Liverpool. “Carlo è una leggenda. La sua capacità di entrare nella testa e nel cuore dei calciatori è incredibile. Complimenti ad Ancelotti!”. Come ha fatto ad entrare nel cuore di tutti? “L’esperienza più gratificante al Milan è che i tifosi mi hanno accettato per quello che sono. Io metto tutto me stesso in quel che faccio e l’amore dei tifosi mi ha riempito di amore e di gioia”. Quale è stato il momento più difficile della stagione? “La sconfitta nel derby di Coppa Italia: volevamo anavanti nella competizione e avevamo poi la Lazio. Il ...

Advertising

chetempochefa : 'E' stato un campione in tutto e per tutto' Stefano Pioli su @Ibra_official a #CTCF - AlfredoPedulla : #Pioli, #Ibra, #Leao, #Theo, #Tonali, #Maignan, #Tomori, #Giroud, tutti. Ma questo ???? #Milan ha un nome e un cognom… - Gazzetta_it : 'Vi racconto lo scudetto, è stato un Milan capolavoro': l’intervista esclusiva a Paolo Maldini #Milan - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'E' stato un campione in tutto e per tutto' Stefano Pioli su @Ibra_official a #CTCF - napolista : Pioli: «Ibra sta meglio. Si è operato per continuare a giocare. Spero che resti, ha ancora tanto da dare» A Che te… -