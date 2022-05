Padova-Palermo in tv: data, orario e diretta streaming finale Playoff Serie C 2021/2022 (Di domenica 29 maggio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Padova-Palermo, match valevole per la finale di andata dei Playoff del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dell’ultimo posto in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 giugno. La diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Eleven Sports, SkyGo e Rai Play. Il match di ritorno invece, Palermo-Padova, si svolgerà una settimana dopo, ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per ladi andeidel campionato italiano di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsaverso la conquista dell’ultimo posto inB. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 giugno. Latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Eleven Sports, SkyGo e Rai Play. Il match di ritorno invece,, si svolgerà una settimana dopo, ...

