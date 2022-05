Monza, non consegna cellulare in classe: chiamati i Carabinieri, trovato hashish (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Vimercate, compito in classe, l’insegnante chiede agli alunni di depositare i loro smartphone, un giovane alunno tergiversa e mostra l’interno del suo borsello per giustificarsi che non ha il cellulare ma uno strano involucro in cellophane insospettisce. Immediatamente vengono chiamati i Carabinieri che inviano una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia. I militari raggiungono la classe, il ragazzo non può far altro che ammettere la sua responsabilità consegnando un pezzo di hashish del peso di circa 30 grammi. I militari dopo aver verificato che non occultasse altro stupefacente, hanno ritrovato circa 130 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Il giovane accompagnato ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Vimercate, compito in, l’insegnante chiede agli alunni di depositare i loro smartphone, un giovane alunno tergiversa e mostra l’interno del suo borsello per giustificarsi che non ha ilma uno strano involucro in cellophane insospettisce. Immediatamente vengonoche inviano una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia. I militari raggiungono la, il ragazzo non può far altro che ammettere la sua responsabilitàndo un pezzo didel peso di circa 30 grammi. I militari dopo aver verificato che non occultasse altro stupefacente, hanno ricirca 130 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Il giovane accompagnato ...

