LIVE F1 | GP Monaco 2022 in DIRETTA | si parte dietro la Safety Car

(Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 4° giro/77 Scodano tanto le Ferrari. Comunque tutti i piloti non si stanno prendendo particolari rischi. 3° giro/77 INIZIA LA GARA A TUTTI GLI EFFETTI! Tanti piloti sono già ai box per montare le intermedie! 2° giro/77 LaCar sta per rientrare ai box, dunque la gara inizierà ufficialmente! 2° giro/77 Si proseguelaCar, le condizioni sono davvero difficili. 1° giro/77 LATIFI FINISCE CONTRO LE BARRIERE AL TORNANTINO! 1° giro/77 Asfalto chiaramente bagnato, ma da diversi minuti ha smesso di piovere. 16.05 CI SIAMO! Le monoposto escono dalla pit-lane alle spalle dellaCar! 16.02 Confermata lanza fra tre minuti. 16.01 Da regolamento la gara entro le 19.00 dovrà ...