Uomini e Donne, Davide Donadei parla del problema di salute di cui ha sofferto: “Mi vergognavo a farmi vedere in giro” (Di sabato 28 maggio 2022) Davide Donadei ha raccontato sui social il difficile periodo vissuto lo scorso anno. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva avuto dei problemi di salute e ha deciso di intervenire su Instagram tramite delle storie. Questo è quello che ha detto: Durante il programma ho iniziato a soffrire di “Acne”. Ho pensato potesse essere lo stress e l’enorme quantitativo di emozioni che mi bombardavano, invece no. L’acne è una malattia che colpisce soprattutto lo stato mentale. Non sottovalutate mai il problema. E ancora: Mi vergognavo un sacco a farmi vedere in giro, soprattutto dopo Uomini e Donne! Ho iniziato a conviverci! Trovando ogni singolo modo per poter migliorare la situazione! Dalla ... Leggi su isaechia (Di sabato 28 maggio 2022)ha raccontato sui social il difficile periodo vissuto lo scorso anno. L’ex tronista diaveva avuto dei problemi die ha deciso di intervenire su Instagram tramite delle storie. Questo è quello che ha detto: Durante il programma ho iniziato a soffrire di “Acne”. Ho pensato potesse essere lo stress e l’enorme quantitativo di emozioni che mi bombardavano, invece no. L’acne è una malattia che colpisce soprattutto lo stato mentale. Non sottovalutate mai il. E ancora: Miun sacco ain, soprattutto dopo! Ho iniziato a conviverci! Trovando ogni singolo modo per poter migliorare la situazione! Dalla ...

