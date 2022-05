Salvini a Mosca, lo stupore e il gelo di Palazzo Chigi. Lui: «Non è certo che andrò» (Di sabato 28 maggio 2022) Lo sconcerto di alcuni ministri, a partire da Di Maio. Si temono effetti sull’azione diplomatica avviata da Roma. Il leader della Lega: «Non è certo che andrò» Leggi su corriere (Di sabato 28 maggio 2022) Lo scondi alcuni ministri, a partire da Di Maio. Si temono effetti sull’azione diplomatica avviata da Roma. Il leader della Lega: «Non èche

GiovaQuez : Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #UkraineRussiaWar - elio_vito : Se Salvini va a Mosca vuol dire che è una persona gradita al regime russo. Non c'è pace senza libertà. - EnricoLetta : Salvini va a Mosca? Naturale. Va dove gli batte il cuore. A Como durante l’incontro con e per Barbara… - robsavastano : Salvini annuncia di volere andare a Mosca. Incidentalmente il 27 del mese. #49milioni finiti? - seneca_astro : Ronzulli lancia il piano Marshall per Palermo. Salvini lancia se stesso per andare a Mosca. L’asse FI-Lega è in mano a loro. -