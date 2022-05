Roma-Inter in tv: data, orario e diretta streaming finale scudetto Primavera 2022 (Di sabato 28 maggio 2022) Sono Roma e Inter le due finaliste dei playoff del campionato Primavera 2022. I giallorossi, che hanno chiuso in testa la regular season, hanno sconfitto per 2-0 la Juventus nel turno precedente, mentre i nerazzurri hanno pareggiato in una partita incredibile per 3-3 contro il Cagliari. Appuntamento con l’ultimo atto martedì 31 maggio alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Sonole due finaliste dei playoff del campionato. I giallorossi, che hanno chiuso in testa la regular season, hanno sconfitto per 2-0 la Juventus nel turno precedente, mentre i nerazzurri hanno pareggiato in una partita incredibile per 3-3 contro il Cagliari. Appuntamento con l’ultimo atto martedì 31 maggio alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa intv su Sportitalia. SportFace.

Advertising

sportmediaset : Offerta Roma per Dybala che aspetta l'Inter e si prende un mese per decidere - Gazzetta_it : Mkhitaryan all'Inter, ci siamo! Ha deciso, lascia la Roma - AlfredoPedulla : #Mkhitaryan-#Inter una storia a sorpresa del 18 maggio in caso di mancato rinnovo #Roma. Ora tutti sul carro, da #Palermo in su, no surprise - RickyBianchini : La Finale del Campionato #Primavera1 2021/2022 sarà Roma - Inter, De Rossi - Chivu. Roma favorita, superiore tattic… - GoalItalia : E' 'pazza' Inter anche in Primavera: la squadra di Chivu, sotto 3-0, rimonta il Cagliari e lo porta ai supplementar… -