Roland Garros 2022 | Camila Giorgi | “Per me è magico giocare a Parigi Spero di restare il più a lungo possibile”

(Di sabato 28 maggio 2022)entra per la prima volta negli ottavi di finale al, e lo fa dopo aver travolto Aryna Sabalenka. Per la bielorussa, dopo il 4-6 iniziale, un poderoso 6-1 6-0 subito dalla numero 1 d’Italia, che si avvicina ancora alle prime 20 del ranking WTA. Queste le parole dell’azzurra direttamente in campo: “E’per me, è la mia città preferita, sono molto felice. Ho giocato molto bene, ho fatto il mio tennis, sono riuscita a essere più aggressiva. Questo è un campo fantastico. Il pubblico è stato fantastico e lo ringrazio.diqui il più a“....

Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - Eurosport_IT : CAMILAAAAAAAAAAAAAA! ?????? Per la prima volta la Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l'azz… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - SLN_Magazine : Roland Garros 2022, Trevisan agli ottavi: risultati. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - ilnapolionline : TENNIS - Agli ottavi del Roland Garros Sinner e Camila Giorgi - -

Jannik Sinner, quando si presenta in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti sul posto, mostra una faccia tranquilla. L'azzurro, dopo il successo su Mackenzie McDonald, ...... vince per 4 - 6 6 - 1 6 - 0 in un'ora e 44 minuti di gioco e vola per la prima volta in carriera agli ottavi di finale del. Per ...Zidane ovviamente ha rubato l’attenzione degli spettatori, che ne hanno approfittato per chiedergli autografi e, soprattutto, di diventare il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain Il francese è sta ...Camila Giorgi si è qualificata per gli ottavi del Roland Garros, grazie a un grande successo su Sabalenka, ma ha rischiato di non giocare a causa di ...