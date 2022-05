Robinson e Bilan non bastano | Milano vince così gara 1

(Di sabato 28 maggio 2022) Olimpia- Dinamo Sassari 88 - 71. In1 la squadra di Ettore Messina non rischia e mette in cassaforte il primo punto della serie

Advertising

backdoor_pod : Troppa @OlimpiaMI1936 per la @dinamo_sassari che trova punti solo da Bilan e Robinson. Bene Datome e Shields: le pa… - dinamo_sassari : Il Banco entra nel secondo tempo con la faccia giusta: parziale di 9-0 condotto da Bilan e Robinson che riportano g… - dinamo_sassari : Dopo essere stata sul -12 la Dinamo prova ad accorciare le distanze con Bilan e Robinson. Alla seconda sirena il ta… - dinamo_sassari : Il primo quarto si conferma una battaglia: Sassari e Milano si affrontano a viso aperto. Bilan sigla la parità a qu… - StorieASpicchi : Che bel primo quarto! Milano muove bene la palla, Sassari sfrutta al meglio il post-basso di Bilan e l’ottima parte… -

Olimpia Milano - Dinamo Sassari 88 - 71. In gara 1 la squadra di Ettore Messina non rischia e mette in cassaforte il primo punto della serieLogan , Pittirra,16,17, Kruslin , Gandini, Devecchi 2, Treier 8, Burnell 5, Bendzius 14, Gentile 7, Diop 2. All. Piero Bucchi Assist: Gentile e Burnell (3) - Rimbalzi: Bendzius (7) ...Le scarpette rosse si portano avanti nella serie 1-0 con la vittoria della prima sfida: ai giganti non bastano i 22 punti della coppia ...Il primo set inizia con grande equilibrio: da una parte è subito scatenato Luigi Datome, dall’altra risponde presente la coppia Robinson-Bilan (21-21). Arrivati a questo punto sale in cattedra Shields ...