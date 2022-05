Raccolta differenziata a San Salvatore: mercoledì la presentazione del servizio (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – E’ prevista per mercoledì primo giugno la presentazione del nuovo servizio di Raccolta differenziata per il comune di San Salvatore Telesino. L’evento si terrà presso l’Abbazia Benedettina del Santissimo Salvatore, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini che vorranno prendervi parte per conoscere i principi del progetto denominato ‘Mi piace un sacco – l’amore fa la differenza’. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanTelesino (Bn) – E’ prevista perprimo giugno ladel nuovodiper il comune di SanTelesino. L’evento si terrà presso l’Abbazia Benedettina del Santissimo, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini che vorranno prendervi parte per conoscere i principi del progetto denominato ‘Mi piace un sacco – l’amore fa la differenza’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

