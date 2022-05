Pogba Juve, dalla Francia: ancora non c’è nessun accordo (Di sabato 28 maggio 2022) Pogba Juve, dalla Francia rilanciano: non c’è ancora nessun accordo tra i bianconeri e il centrocampista francese L’accordo tra Pogba e la Juve non è stato ancora raggiunto. A riferirlo è Tanzi di RMC, secondo cui non ci sono sarebbero stati grandi progressi dall’ultimo incontro avvenuto tra l’avvocato del francese e i bianconeri il 16 maggio. La Juve, comunque, non molla la presa e conta di riuscire a chiudere in tempi previ per il ritorno del centrocampista del Manchester United a Torino. VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022)rilanciano: non c’ètra i bianconeri e il centrocampista francese L’trae lanon è statoraggiunto. A riferirlo è Tanzi di RMC, secondo cui non ci sono sarebbero stati grandi progressi dall’ultimo incontro avvenuto tra l’avvocato del francese e i bianconeri il 16 maggio. La, comunque, non molla la presa e conta di riuscire a chiudere in tempi previ per il ritorno del centrocampista del Manchester United a Torino. VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

