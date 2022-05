Pilota in pensione torna a combattere per Putin, ma muore in battaglia: Markov forse abbattuto da fuoco amico (Di sabato 28 maggio 2022) Era tornato a combattere per sostenere la guerra della Russia, ma in Ucraina ha finito per perdere la vita. Il 63enne Nikolai Markov, Pilota dell'aeronautica russa in pensione, aveva deciso di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 28 maggio 2022) Erato aper sostenere la guerra della Russia, ma in Ucraina ha finito per perdere la vita. Il 63enne Nikolaidell'aeronautica russa in, aveva deciso di...

