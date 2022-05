Orari qualifiche Formula 1 Monaco oggi 28 maggio su Sky e TV8

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 28 maggio 2022), sabato 28, si disputeranno ledel Gran Premio di, settima prova del Mondiale 2022 di1. Una settimana esatta fa Charles Leclerc conquistava una favolosa pole position al GP di Spagna, poi concluso amaramente con un ritiro per un problema al motore dopo aver condotto la gara sempre in testa. Per il pilota della Ferrari arriva subito l’occasione di rifarsi, in quello che è il suo Gran Premio di casa. Anche l’altro ferrarista Carlos Sainz (nella foto di copertina) è chiamato a una pronta risposta, dopo aver fallito il podio una settimana fa al Montmelo. Di seguito glidella diretta TV su Sky e della differita in chiaro su TV8 del Gran Premio didi1 a Montecarlo....