Operazione anti terrorismo Isis | 29 perquisizioni in più città | collegamenti sospetti e materiale di propaganda

Advertising

sportli26181512 : Gdf, operazione anti pirateria: Indagine condotta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche. Sequestr… - NoMoreLimone : @inter2035 Macché. Questa è stata un'operazione giusta. E lo dico da anti suning - cardella42 : RT @AlessioColzani: ?? #BOLOGNA, OPERAZIONE ANTI #DROGA: COINVOLTA ANCHE LA #FAMIGLIA A CUI CITOFONÒ #SALVINI “Scusi, lei spaccia?” Si, era… - ALisimberti : RT @AlessioColzani: ?? #BOLOGNA, OPERAZIONE ANTI #DROGA: COINVOLTA ANCHE LA #FAMIGLIA A CUI CITOFONÒ #SALVINI “Scusi, lei spaccia?” Si, era… - cronachelucane : BOJANO: OPERAZIONE 'STAGNOLA' - L'operazione anti droga denominata 'Stagnola' ha interessato diversi centri tra cu… -

Corriere dello Sport

Svolta nelle indagini sulla prevenzione del terrorismo nel dark web. Dopo una serie di controlli avviati dalla Procura distrettuale di Roma, sono 29 le persone coinvolte nell'mirata ad accertare il reato di associazione per terrorismo internazionale. I loro profli erano già emersi in altre indagini simili, per cui non sono volti nuovi alle forze dell'ordine. L'...... nel nord dell'Oblast di Donetsk, in quella che probabilmente è un'preliminare per la ... 180 elicotteri, oltre 1.330 carri armati, 13 navi militari, 93 sistemiaerei e 200 lanciarazzi. ... Gdf, operazione anti pirateria Svolta nelle indagini sulla prevenzione del terrorismo nel dark web. Dopo una serie di controlli avviati dalla Procura distrettuale di Roma, sono 29 le persone ...Indagine condotta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche. Sequestrare oltre 500 risorse Web e relativi 40 canali Telegram dedite alla vendita di attività di IPTV mediante streaming il ...